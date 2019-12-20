Действующий чемпион НБА нанес поражение клубу Михайлюка
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Защитник "Детройт Пистонс" и сборной Украины Святослав Михайлюк принял участие в матче регулярного чемпионата НБА против "Торонто Рэпторс", передает корреспондент УНН.
После половины матча "поршни" уступали только 6 очков, но во второй половине команда из Канады нарастила преимущество - 112:99 в ее пользу.
Михайлюк был неточным с дальней дистанции, но реализовал 3 прохода с 3-х под кольцо, а также добавил забиты два штрафных - 8 очков за 16 минут при 2 подборах.
Заметим, что после поражения от действующих чемпионов "Детройт" занимают десятое место в турнирной таблице Восточной конференции.