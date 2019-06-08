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"Черкаські Мавпи" оголосили про підсилення складу

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КИЇВ. 8 червня. УНН. Важкий форвард Олександр Беліков наступний сезон проведе в складі "Черкаських Мавп". Про це повідомляє офіційний сайт клубу, передає УНН.

"Черкаські Мавпи" продовжили підготовку до наступного сезону. Першим новачком команди на сезон 2019/20 став Олександр Беліков. Останні два сезони форвард відіграв на півдні України у Одесі, а до цього всю свою професійну кар'єру 27-річний гравець провів у складі южненського "Хіміка".

В останньому сезоні у Суперлізі Парі-Матч форвард в середньому за гру набирав 15 очок та виконував 5,5 підбирань, з рейтингом ефективності у 17 балів.

Також Олександр двічі викликався в національну збірну у відборі на чемпіонат світу 2019, проте так і не зумів дебютувати в головній команді через ушкодження.

Примітно, що Беліков є багаторазовим учасником конкурсу слем-данків на Матчах Зірок.

Додамо, раніше "Мавпи" вже продовжили контракт на наступний сезон з Володимиром Конєвим.

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