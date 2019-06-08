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"Черкасские обезьяны" объявили об усилении состава

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КИЕВ. 8 июня. УНН. Тяжелый форвард Александр Беликов следующий сезон проведет в составе "Черкасских обезьян". Об этом сообщает официальный сайт клуба, передает УНН.

"Черкасские обезьяны" продолжили подготовку к следующему сезону. Первым новичком команды на сезон 2019/20 стал Александр Беликов. Последние два сезона форвард сыграл на юге Украины в Одессе, а до этого всю свою профессиональную карьеру 27-летний игрок провел в составе "Химик".

В последнем сезоне в Суперлиге Пари-Матч форвард в среднем за игру набирал 15 очков и выполнял 5,5 подборов, рейтингу эффективности в 17 баллов.

Также Александр дважды вызывался в национальную сборную в отборе на чемпионат мира 2019 года, однако так и не сумел дебютировать в главной команде за повреждения.

Примечательно, что Беликов является многократным участником конкурса слэм-данков на матче звезд.

Добавим, ранее "Обезьяны" уже продлили контракт на следующий сезон с Владимиром Коневым.

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