"Черкасские обезьяны" объявили об усилении состава
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Тяжелый форвард Александр Беликов следующий сезон проведет в составе "Черкасских обезьян". Об этом сообщает официальный сайт клуба, передает УНН.
"Черкасские обезьяны" продолжили подготовку к следующему сезону. Первым новичком команды на сезон 2019/20 стал Александр Беликов. Последние два сезона форвард сыграл на юге Украины в Одессе, а до этого всю свою профессиональную карьеру 27-летний игрок провел в составе "Химик".
В последнем сезоне в Суперлиге Пари-Матч форвард в среднем за игру набирал 15 очков и выполнял 5,5 подборов, рейтингу эффективности в 17 баллов.
Также Александр дважды вызывался в национальную сборную в отборе на чемпионат мира 2019 года, однако так и не сумел дебютировать в главной команде за повреждения.
Примечательно, что Беликов является многократным участником конкурса слэм-данков на матче звезд.
Добавим, ранее "Обезьяны" уже продлили контракт на следующий сезон с Владимиром Коневым.