Чергова смерть на воді: рибалка заплутався у сітці і потонув
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. У Нікопольському районі Дніпропетровської області у річці Дніпро потонув 60-річний рибалка. Про це повідомив пресс-центр ДСНС області, передає УНН.
“Під час риболовлі чоловік, 1958 року народження, випадково зачепився гачком за рибальську сітку, що була натягнута під водою. Аби звільнити гачок, чоловік пірнув під воду, та, ймовірно, заплутавшись у риболовній сітці, потонув”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, нещасний випадок стався 2 липня. У понеділок о 18:00 до Служби порятунку “101” від чергового пункту швидкої медичної допомоги (ШМД) надійшло повідомлення про інцидент на річці Дніпро у селищі Олексіївка Нікопольського району.
На пошуки тіла загиблого було направлено рятувальників 28-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області та водолазів Нікопольської міської комунальної аварійно-рятувальної служби.
По прибуттю на місце події, водолазами обстежено дно водойми. Тіло загиблого виявлено під водою на глибині 5 м та на відстані 10 м від берега.
За допомогою мотузки водолази доправили тіло до берега та передали його працівникам судово-медичної експертизи.
До робіт було залучено 3 співробітника особового складу та 1 одиниця аварійно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Нагадаємо, 1 липня у Дністровському лимані потонув 26-річний рибалка.