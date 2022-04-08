Через збройну агресію рф загинули вже 169 дітей - Офіс Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. В Україні 169 дітей загинули, понад 306 поранені внаслідок збройної агресії рф, повідомили у п'ятницю, 8 квітня, в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
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"Більше ніж 475 дітей постраждали в Україні через повномасштабну збройну агресію російської федерації. При цьому 169 дітей загинуло та більше ніж 306 отримали поранення", - повідомили в Офісі Генпрокурора.
За отриманими ювенальними прокурорами даними, найбільше постраждало дітей у Київській - 88, Донецькій - 81, Харківській - 75, Чернігівській - 50, Миколаївський - 40, Луганській - 35, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Деталі
За даними відомства, у місті Буча Київської області в місці масового захоронення серед дорослих загиблих виявлено тіло 15-річної дівчинки.
7 квітня в Дніпропетровській області внаслідок обстрілу військовими рф човна, в якому перебували 14 осіб, загинула одна дитина та ще дві 4 та 16 років отримали поранення.
6 та 7 квітня через обстріли окупантами міста Сєвєродонецьк Луганської області поранення отримали двоє неповнолітніх.
Доповнення
Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 928 закладів освіти. 84 з них зруйновано повністю, вказали у прокуратурі.