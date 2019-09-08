Через вибух на фестивалі в Німеччині постраждали 14 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. На традиційному фестивалі Brauchtumsfest в Німеччині стався вибух, в результаті якого постраждали 14 осіб, передає УНН з посиланням на Bild.
Інцидент трапився у неділю в місті Фройденберг округу Арнсберг у Вестфалії. Там проходив фестиваль смаженої картоплі, під час якого у величезній фритюрниці стався вибух. Як повідомляється, він стався після того, як охолоджені пельмені помістили в киплячий жир. Також повідомляється, що під час інциденту в Фройденбергу йшов дощ.
В результаті загалом 14 осіб було травмовано. За даними поліції, шість осіб у віці від 31 до 75 років отримали серйозні поранення: три жінки і троє чоловіків, які, як стверджується, перебувають у важкому стані. Ще шестеро людей отримали серйозні поранення і двоє - легкі.
Нагадаємо, щонайменше семеро людей постраждали в суботу в результаті вибуху на півдні Філіппін. Там спрацював саморобний вибуховий пристрій.