В результате взрыва на юге Филиппин пострадали 7 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. По меньшей мере семь человек пострадали в субботу в результате взрыва в провинции Султан-Кударат на юге Филиппин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Синьхуа".
По сообщению полиции, самодельное взрывное устройство сработало утром, напротив рынка в городе Исулан, административной столице провинции Султан-Кударат.
“Взрывное устройство было установлено на парковке для мотоциклов напротив рынка”, — сообщил представитель городской полиции.
Другие подробности происшествия не сообщаются. Сотрудники служб безопасности отправились на место происшествия для проведения расследования.
Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение.
В прошлом году в Исулане произошли два взрыва, в результате которых пять человек погибли, еще 45 получили ранения. В апреле этого года самодельное взрывное устройство сработало напротив ресторана.
Полиция и военные власти обвинили группировку “Бойцы исламского освобождения Бангсаморо” (BIFF), связанную с экстремистской группировкой “Исламское государство” (ИГ), в этих терактах.
Напомним, на Филиппинах погибли 9 человек в авиакатастрофе.