Внаслідок вибуху на півдні Філіппін постраждали 7 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Щонайменше семеро людей постраждали в суботу в результаті вибуху в провінції Султан-Кударат на півдні Філіппін. Про це повідомляє УНН із посиланням на "Сіньхуа".
За повідомленням поліції, саморобний вибуховий пристрій спрацював зранку, навпроти ринку в місті Ісулан, адміністративної столиці провінції Султан-Кударат.
“Вибуховий пристрій був встановлений на парковці для мотоциклів навпроти ринку”, — повідомив представник міської поліції.
Інші подробиці події не повідомляються. Співробітники служб безпеки попрямували на місце події для проведення розслідування.
Жодне угрупування поки не взяло на себе відповідальність за напад.
У минулому році в Ісулане сталися два вибухи, в результаті яких п’ять осіб загинули, ще 45 отримали поранення. У квітні цього року саморобний вибуховий пристрій спрацював навпроти ресторану.
Поліція і військові власті звинуватили угруповання “Бійці ісламського звільнення Бангсаморо” (BIFF), пов’язану з екстремістським угрупуванням “Ісламська держава” (ІД), в цих терактах.
Нагадаємо, на Філіппінах загинули 9 осіб в авіакатастрофі.