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Внаслідок вибуху на півдні Філіппін постраждали 7 людей

Внаслідок вибуху на півдні Філіппін постраждали 7 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Щонайменше семеро людей постраждали в суботу в результаті вибуху в провінції Султан-Кударат на півдні Філіппін. Про це повідомляє УНН із посиланням на "Сіньхуа".

За повідомленням поліції, саморобний вибуховий пристрій спрацював зранку, навпроти ринку в місті Ісулан, адміністративної столиці провінції Султан-Кударат.

“Вибуховий пристрій був встановлений на парковці для мотоциклів навпроти ринку”, — повідомив представник міської поліції.

Інші подробиці події не повідомляються. Співробітники служб безпеки попрямували на місце події для проведення розслідування.

Жодне угрупування поки не взяло на себе відповідальність за напад.

У минулому році в Ісулане сталися два вибухи, в результаті яких п’ять осіб загинули, ще 45 отримали поранення. У квітні цього року саморобний вибуховий пристрій спрацював навпроти ресторану.

Поліція і військові власті звинуватили угруповання “Бійці ісламського звільнення Бангсаморо” (BIFF), пов’язану з екстремістським угрупуванням “Ісламська держава” (ІД), в цих терактах.

Нагадаємо, на Філіппінах загинули 9 осіб в авіакатастрофі.

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