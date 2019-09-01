На Філіппінах загинули 9 осіб в авіакатастрофі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. В результаті краху невеликого літака на Філіппінах загинули дев'ять осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CNN Philippines.
Повідомляється, що трагедія сталася близько 15:00 за місцевим часом (10:00 за київським часом) в районі Пансол міста Каламба в провінції Лагуна. Управління цивільної авіації заявило, що аварія сталася через втрату літаком радіолокаційного контакту.
За даними місцевої поліції, літак вилетів з міста Діполог о 13:40 (8:40 за київським часом). У поліції також повідомили, що на борту літака знаходилися дев'ять осіб, всі вони загинули. Ще дві людини, які були наглядачами будинку, постраждалого при катастрофі, отримали опіки, їх доставили в лікарню.
Місцева влада продовжує проводити пошуково-рятувальну операцію.
Нагадаємо, число загиблих пасажирів поромів на Філіппінах зросла до 25 осіб.