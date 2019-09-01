На Филиппинах погибли 9 человек в авиакатастрофе

Сообщается, что трагедия произошла около 15:00 по местному времени (10:00 по киевскому времени) в районе Пансол города Каламба в провинции Лагуна. Управление гражданской авиации заявило, что авария произошла из-за потери самолетом радиолокационного контакта.

По данным местной полиции, самолет вылетел из города Диполог в 13:40 (8:40 по киевскому времени). В полиции также сообщили, что на борту самолета находились девять человек, все они погибли. Еще два человека, которые были охранниками дома, пострадавшего при крушении, получили ожоги, их доставили в больницу.

Местная власть продолжает проводить поисково-спасательную операцию.

Напомним, число погибших пассажиров паромов на Филиппинах выросло до 25 человек.