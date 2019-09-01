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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов относительно мирных переговоров
06:35 • 112 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов относительно мирных переговоров

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113098 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123933 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115446 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121375 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126035 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151269 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 150799 просмотра

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На Филиппинах погибли 9 человек в авиакатастрофе

На Филиппинах погибли 9 человек в авиакатастрофе

Киев  •  УНН

 • 9320 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В результате крушения небольшого самолета на Филиппинах погибли девять человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CNN Philippines.

Сообщается, что трагедия произошла около 15:00 по местному времени (10:00 по киевскому времени) в районе Пансол города Каламба в провинции Лагуна. Управление гражданской авиации заявило, что авария произошла из-за потери самолетом радиолокационного контакта.

По данным местной полиции, самолет вылетел из города Диполог в 13:40 (8:40 по киевскому времени). В полиции также сообщили, что на борту самолета находились девять человек, все они погибли. Еще два человека, которые были охранниками дома, пострадавшего при крушении, получили ожоги, их доставили в больницу.

Местная власть продолжает проводить поисково-спасательную операцию.

Напомним, число погибших пассажиров паромов на Филиппинах выросло до 25 человек.

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