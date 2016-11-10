Через роботу нелегалів на ринку пального відсутня чесна конкуренція — С.Корецький
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Такої безпрецедентної і викривленої конкуренції на ринку пального, як є зараз, не було за всю історію незалежності країни. Одна з причин такого явище — несплата роздрібного податку з літру пального сірими дилерами. Про це сьогодні під час прес-конференції повідомив генеральний директор мережі АЗК WOG Сергій Корецький, передає кореспондент УНН.
“Такої безпрецедентної і викривленої конкуренції не було за всю історію незалежності. Несплати, в тому числі роздрібного акцизу і інших обов’язкових зборів, призводить до того, що цим користуються нелегальні гравці.
Ми бачимо, що лише в Києві більша половина газових модулів стоять з прямими порушеннями всіх норм. І за два-три роки така кількість газових модулів сягнула орієнтовно 450—500 лише в Києві. Якщо ця тенденція (до збільшення нелегальних АГЗП — ред.) збережеться, то легальний ринок з такими недобросовісними гравцями стане повністю в неконкурентне становище”, — сказав він.
За словами С.Корецького, з приводу цієї проблеми Асоціація нафтотрейдерів України неодноразово зверталася до всіх трейдерів, вищих органів влади, фіскальних органів.
“Треба віддати їм належне. Мало того, що ДФС, Антимонопольний комітет, профільний комітет ВР підтримують (скасування роздрібного акцизу — ред.), то всі органи зробили конкретні практичні кроки для того, щоб перенести ставку роздрібного акцизу до основного.
Важливо, що нафтотрейдери не просять відмінити якийсь податок. Навпаки, мінімум 5,6 млрд грн може бути додаткових надходжень до державних бюджетів у разі перенесення роздрібного акцизу в ставку основного акцизу при розмитненні нафтопродуктів або при виробництві”, — наголосив він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, оператори ринку пального запропонували владі механізм розподілу об’єднаного податку на нафтопродукти.