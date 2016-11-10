Из-за работы нелегалов на рынке топлива отсутствует честная конкуренция - С.Корецкий

"Такого беспрецедентной и искаженной конкуренции не было за всю историю независимости. Неуплата, в том числе розничного акциза и других обязательных сборов, приводит к тому, что этим пользуются нелегальные игроки.

Мы видим, что только в Киеве большая часть газовых модулей стоят с прямыми нарушениями всех норм. И за два-три года такое количество газовых модулей достигло ориентировочно 450-500 только в Киеве. Если эта тенденция (к увеличению нелегальных АГЗС - ред.) сохранится, то легальный рынок с такими недобросовестными игроками станет полностью в неконкурентное положение", - сказал он.

По словам С.Корецкого, по поводу этой проблемы Ассоциация нефтетрейдеров Украины неоднократно обращалась ко всем трейдерам, высшим органам власти, фискальным органам.

"Надо отдать им должное. Мало того, что ГФС, Антимонопольный комитет, профильный комитет ВР поддерживают (отмену розничного акциза - ред.), но все органы предприняли конкретные практические шаги для того, чтобы перенести ставку розничного акциза в основной.

Важно, что нефтетрейдеры не просят отменить какой-то налог. Напротив, минимум 5,6 млрд грн может быть дополнительных поступлений в государственный бюджет в случае переноса розничного акциза в ставку основного акциза при растаможивании нефтепродуктов или при производстве", - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал УНН, операторы рынка горючего предложили властям механизм распределения объединенного налога на нефтепродукты.