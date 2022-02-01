Через повені на Гаїті загинули троє і одна людина зникла безвісти
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. В результаті повені на Гаїті троє людей загинули і одна зникла безвісти, повідомив агентству Reuters у вівторок голова служби цивільного захисту країни після дводенних злив, інформує УНН.
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Рятувальні команди у понеділок вже розпочали евакуацію людей із зон підвищеного ризику після того, як тисячі будинків було затоплено та близько 2500 сімей було переміщено. Найбільше постраждала північ країни: вода заповнила історичний центр міста Кап-Аітьєн, а сильний вітер повалив дерева.
"У нас троє загиблих (у Північно-Західному департаменті) і одна людина зникла безвісти", — повідомив директор служби цивільного захисту Джеррі Чендлер.
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Гаїті схильна до стихійних лих країна, часто через поганий стан житла. У районах, схильних до повеней, часто проживають бідні та густонаселені громади.
Близько 300 000 людей загинули внаслідок сильного землетрусу 2010 року та понад 2 000 людей загинули минулого року внаслідок землетрусу на південному півострові країни.
Гаїті також переживає кризу, страждаючи від політичних розбіжностей після вбивства президента Моїза, зростання насильства з боку банд, викрадень людей та поглиблення злиднів.