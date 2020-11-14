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Через місяць на КПВВ "Новотроїцьке" відкриється сервісний центр - Резніков

Через місяць на КПВВ "Новотроїцьке" відкриється сервісний центр - Резніков

Київ • УНН

 • 16863 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Через місяць на КПВВ "Новотроїцьке" Донецької області відкриється сервісний центр. Про це повідомив під час відеозвернення віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає кореспондент УНН.

"Я всього п’ятий день на самоізоляції, але розумію, що п’ятий день в заручниках у хвороби – це абсолютно не те, що наші громадяни відчувають 6 років в заручника під окупацією. Ми робимо все можливе, щоб їм допомогти і головне зберігати зв'язок, зв'язок між нами", - сказав Резніков.

Він зазначив, що тому 10 листопада Україна відкрила КПВВ в Донецькій та Луганській областях – чотири на Донеччині та три на Луганщині.

"До речі...ми відкрили два нових КПВВ в "Золотому" та "Щасті". Одночасно в самому "Щасті" ще й відкрився сучасний сервісний центр… "Щастя" - це новий стандарт, і вже на носі відкриття нового аналогічного сервісного центру в "Новотроїцькому" – це в Донецькій області. Буквально місяць і він буде працювати", - розповів Резніков.

Нагадаємо, 13 листопада повідомлялося, що на Донбасі наразі функціонує сім КПВВ, проте фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" - щодобово та "Новотроїцьке".

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