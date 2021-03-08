Через COVID-19 Естонія планує ще більше посилити карантинні обмеження

Деталі

“Мені надійшла інформація про те, що так званий британський штам вірусу COVID-19 поширений в Естонії більш широко, ніж передбачалося, — написала вона в Facebook. — Британський штам агресивніше і заразнее інших, що, швидше за все, пояснює швидке зростання захворюваності в Естонії. Якщо виявиться, що інформація, яку ми перевіряємо, відповідає істині, це означатиме, що ми найближчим часом повинні будемо ввести в країні локдаун”.

У цьому випадку, за словами Каллас, в країні на дистанційне навчання переведуть всіх школярів, торговельні підприємства і заклади громадського харчування закриють, а публічні заходи будуть заборонені, пише місцеве видання ERR.

Доповнення

Загальна кількість інфікованих в країні досягла 76 183, померли 667 осіб. Уряд Естонії ввів з 28 грудня по 17 січня масштабні обмеження через коронавірус в повіті Хар’юмаа, в тому числі в Талліні, пізніше їх продовжили до 31 січня. З 1 лютого кабінет міністрів оголосив про введення нових обмежень по всій країні, які посилив з 1 березня, а потім ще раз з 6 березня.

Згідно зі статистикою ВООЗ — в Естонії 75 003 випадки хвороби, 653 людини загинули.