Через аварію вертольота на Чернігівщині без світла залишилися п'ять сіл

Так, 13 липня до поліції надійшло повідомлення, що в селі Лідін гелікоптер проводив обробку орендованих земель агропідприємства та гвинтом зачепив лінію електропередачі напругою 10 кіловольт і здійснив аварійну посадку. Після цього чоловік покинув місце аварії, але був затриманий поліцією уже в сусідньому районі.

Наразі пілот перебуває в лікарні, у нього підвищився тиск. За інформацією Бобровицького району електричних мереж, в результаті пошкодження лінії електропередачі без електроенергії залишилося 5 сіл району.

За штурвалом гелікоптера перебував житель Кіровоградської області, який будь-яких документів на право керування гелікоптером не надав та пояснив, що вони знаходяться за місцем його проживання. За результатами медичного огляду пілот мав ознаки алкогольного сп’яніння.

Інформація про подію внесена до ЄРДР, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 281 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки польотів повітряних суден особами, які не є працівниками повітряного транспорту, якщо це створило небезпеку для життя людей або настання інших тяжких наслідків) - карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, під Хмельницьким зіткнулися трактор, автобус і вантажівка, є постраждалі.