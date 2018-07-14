Из-за аварии вертолета в Черниговской области без света остались пять сел
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Вертолет "Ми-2" совершил аварийную посадку в Боровичском районев Черниговской области после того, как во время обработки полей винтом задел линию электропередачи. Без электроэнергии остались 5 сел, сообщили УНН в пресс-службе ГУ НП в Черниговской области.
Так, 13 июля в полицию поступило сообщение, что в селе Лидин вертолет проводил обработку арендованных земель агропредприятия, винтом задел линию электропередачи напряжением 10 киловольт и совершил аварийную посадку. После этого мужчина покинул место аварии, но был задержан полицией уже в соседнем районе.
Сейчас пилот находится в больнице, у него повысилось давление. По информации Бобровицкого района электрических сетей, в результате повреждения линии электропередачи без электроэнергии осталось 5 сел района.
За штурвалом вертолета находился житель Кировоградской области, который каких-либо документов на право управления вертолетом не предоставил и объяснил, что они находятся по месту его проживания. По результатам медицинского осмотра пилот имел признаки алкогольного опьянения.
Информация о происшествии внесена в ЕРДР, открыто уголовное производство по части 1 статьи 281 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности полетов воздушных судов лицами, не являющимися сотрудниками воздушного транспорта, если это создало опасность для жизни людей или наступление иных тяжких последствий) - наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, под Хмельницким столкнулись трактор, автобус и грузовик, есть пострадавшие.