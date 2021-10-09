Чемпіонка зі стрибків з трампліну відмовилася від участі в Олімпіаді через вагу

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В емоційному інтерв'ю норвезькому телеканалу RK TV 27-річна спортсменка, яка також пропустить зимовий сезон стрибків з трампліну, сказала: "Стрибки з трампліна - це спорт з великою кількістю вимог, вага є його частиною. Моє тіло змінилося, природно, останнім часом, і з цієї причини я не хочу жертвувати всім, щоб бути на кращому рівні в Пекіні". Вона також заявила, що її пріоритетом було "добре самопочуття".

Лундбю стала другою чемпіонкою зі стрибків з трампліну серед жінок в олімпійській історії, коли вона здобула перемогу в Пхенчхані-2018. Вона також виграла індивідуальні чемпіонати світу в Зеефельді в 2019 році і Оберстдорфі в 2021 році, на її рахунку 30 перемог на чемпіонатах світу.

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