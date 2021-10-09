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Чемпионка по прыжкам с трамплина отказалась от участия в Олимпиаде из-за веса

Чемпионка по прыжкам с трамплина отказалась от участия в Олимпиаде из-за веса

Киев  •  УНН

 • 15110 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Действующая олимпийская чемпионка по прыжкам с трамплина Марен Лундбю отказалась от участия в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине после того, как заявила, что естественные изменения в ее теле усложнили ей возможность быть в лучшей форме для Игр. Об этом пишет УНН со ссылкой на Международный олимпийский комитет.

Детали

В эмоциональном интервью норвежскому телеканалу NRK TV 27-летняя спортсменка, которая также пропустит зимний сезон прыжков с трамплина, сказала: "Прыжки с трамплина - это спорт с большим количеством требований, вес является его частью. Мое тело изменилось, естественно, в последнее время, и по этой причине я не хочу жертвовать всем, чтобы быть на лучшем уровне в Пекине". Она также заявила, что ее приоритетом было "хорошее самочувствие".

Лундбю стала второй чемпионкой по прыжкам с трамплина среди женщин в олимпийской истории, когда она одержала победу в Пхенчхане-2018. Она также выиграла индивидуальные чемпионаты мира в Зеефельде в 2019 году и Оберстдорфе в 2021 году, на ее счету 30 побед на чемпионатах мира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Билеты на Олимпиаду-2022 в Пекине будут продаваться только болельщикам, проживающим в Китае - МОК

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