Чемпіонат світу з регбі-2019: регбісти Вельсу здобули перемогу над командою Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Збірна Вельсу з регбі виграла у команди Грузії з рахунком 43:14 в матчі групового етапу Кубка світу. Зустріч пройшла в японському місті Тойота (префектура Айті), пише УНН з посиланням на офіційний сайт турніру.
Збірні Вельсу і Грузії виступають в групі D разом з командами Австралії, Уругваю і Фіджі. Збірна Вельсу набрала чотири очки за перемогу і одне бонусне очко за чотири і більше спроби, команда Грузії не набрала очок. Наступний матч в групі пройде в середу, зустрінуться збірні Фіджі і Уругваю.
У суботу в першому матчі групи D збірна Австралії переграла команду Фіджі (39:21).
Варто також додати, що у Японії продовжується розіграш Чемпіонату світу з регбі-2019, під час другого змагального дня перемоги здобули збірні Італії, Ірландії та Англії.