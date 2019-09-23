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Чемпіонат світу з регбі-2019: перемоги Італії, Ірландії та Англії

Чемпіонат світу з регбі-2019: перемоги Італії, Ірландії та Англії

Київ • УНН

 • 14380 перегляди

КИЇВ. 23 вересня. УНН. У Японії продовжується розіграш Чемпіонату світу з регбі-2019, під час другого змагального дня перемоги здобули збірні Італії, Ірландії та Англії, пише УНН з посиланням офіційний сайт турніру.

Чоловіча збірна Італії з регбі здобула перемогу над командою Намібії з рахунком 47:22 в матчі групового етапу Кубка світу. Зустріч відбулася в Хігасіосаці.

Збірні Італії і Намібії виступають в групі В разом з командами Нової Зеландії, ПАР і Канади. Збірна Італії набрала чотири очки за перемогу і одне бонусне очко за чотири і більше спроби, команда Намібії не набрала очок. Наступний матч в групі пройде в четвер, зустрінуться збірні Італії та Канади.

Збірна Ірландії з регбі виграла у шотландців з рахунком 27:3. Зустріч пройшла в Йокогамі.

Збірні Ірландії та Шотландії виступають в групі А разом з командами Росії, Японії і Самоа. Збірна Ірландії набрала чотири очки за перемогу і одне бонусне очко за чотири і більше спроби, команда Шотландії не набрала очок. Наступний матч в групі пройде у вівторок, зустрінуться збірні Росії і Самоа.

Збірна Англії з регбі виграла у команди Тонга з рахунком 35:3. Зустріч пройшла в Саппоро.

Збірні Англії та Тонга виступають в групі С разом з командами Франції, Аргентини і США. Збірна Англії набрала чотири очки за перемогу і одне бонусне очко за чотири і більше спроби, команда Тонга не набрала очок. Наступний матч в групі пройде в четвер, зустрінуться збірні Англії і США.

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