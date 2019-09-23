Чемпионат мира по регби-2019: победы Италии, Ирландии и Англии

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 47014 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109462 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101357 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108576 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118866 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147884 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148371 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140409 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 186899 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116730 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Чемпионат мира по регби-2019: победы Италии, Ирландии и Англии

Чемпионат мира по регби-2019: победы Италии, Ирландии и Англии

Киев  •  УНН

 • 14379 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В Японии продолжается розыгрыш Чемпионата мира по регби-2019, во время второго соревновательного дня победы одержали сборные Италии, Ирландии и Англии, пишет УНН со ссылкой на официальный сайт турнира.

Мужская сборная Италии по регби одержала победу над командой Намибии со счетом 47:22 в матче группового этапа Кубка мира. Встреча состоялась в Хигасиосаци.

Сборные Италии и Намибии выступают в группе В вместе с командами Новой Зеландии, ЮАР и Канады. Сборная Италии набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки, команда Намибии не набрала очков. Следующий матч в группе пройдет в четверг, встретятся сборные Италии и Канады.

Сборная Ирландии по регби выиграла у шотландцев со счетом 27:3. Встреча прошла в Йокогаме.

Сборные Ирландии и Шотландии выступают в группе А вместе с командами России, Японии и Самоа. Сборная Ирландии набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки, команда Шотландии не набрала очков. Следующий матч в группе пройдет во вторник, встретятся сборные России и Самоа.

Сборная Англии по регби выиграла у команды Тонга со счетом 35:3. Встреча прошла в Саппоро.

Сборные Англии и Тонга выступают в группе С вместе с командами Франции, Аргентины и США. Сборная Англии набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки, команда Тонга не набрала очков. Следующий матч в группе пройдет в четверг, встретятся сборные Англии и США.

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