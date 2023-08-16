Чехія завершила ратифікацію оборонної угоди із США

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Чеська Республіка сьогодні завершила ратифікацію оборонного договору зі Сполученими Штатами, який поглиблює військову співпрацю та полегшує розгортання американських військ на чеській території.

Підпис прем’єр-міністра Чехії Петра Фіали став останнім кроком у процесі ратифікації Угоди про співпрацю в галузі оборони, яка була схвалена обома палатами парламенту в липні та президентом Петром Павелом 1 серпня.

Документ встановлює правові рамки для можливого розміщення американських військ на території країни на час російської агресії проти України.

Доповнення

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова підписала договір разом із міністром оборони США Ллойдом Остіном у Вашингтоні, округ Колумбія, 23 травня. США мають подібні угоди з 24 іншими членами НАТО, включаючи Польщу, Словаччину, Угорщину, Литву, Латвію, Естонію, Румунію та Болгарію, які утворюють східний фланг альянсу.

Будь-яке розгортання американських сил все одно потребуватиме схвалення чеського уряду та парламенту.

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