Чекали на окупацію рф і заперечували існування України: у Миколаєві затримали двох посадовиць обленерго

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"Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність і затримала ще двох чиновниць, які публічно виправдовували збройну агресію рф. Фігурантками є очільниця одного з підрозділів АТ "Миколаївобленерго" та її заступниця. У розмовах зі своїми колегами та підлеглими вони заперечували існування України як держави та висловлювали свої сподівання на захоплення всієї території нашої держави", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що посадовиці також виправдовували ракетні удари рф по Одесі та закликали до масового вбивства українців, які чинять супротив російським загарбникам. Правоохоронці повідомляють, що зловмисниці сподівалися на швидку окупацію Києва, Донбасу та Миколаївської області, і робили власні прогнози щодо "термінів" захоплення українських територій.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом чиновницям про підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Посадовицям загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо

СБУ повідомила, що затримала російського "крота", який хотів влаштуватися до лав десантників ЗСУ, щоб "зливати" їхні позиції на передовій.