British Airways відновить роботу в звичайному режимі 28 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Авіакомпанія British Airways намагатиметься відновити рейси з аеропортів Хітроу та Гатвік 28 травня, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу компанії.
Зазначається, що через перестановки рейсів можливі нові затримки в розкладі.
Представники компанії також закликали пасажирів не намагатися забрати свої речі з аеропортів, так як вони будуть переміщені в спеціальні пункти видачі.
Нагадаємо, авіакомпанія British Airways у суботу скасувала всі рейси з британських аеропортів Гітроу та Гетвік у зв'язку з великим комп'ютерним збоєм.