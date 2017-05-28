British Airways возобновит работу в обычном режиме 28 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Авиакомпания British Airways будет пытаться возобновить рейсы из аэропортов Хитроу и Гатвик 28 мая, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
Отмечается, что из-за перестановки рейсов возможны новые задержки в расписании.
Представители компании также призвали пассажиров не пытаться забрать свои вещи из аэропортов, так как они будут перемещены в специальные пункты выдачи.
Напомним, авиакомпания British Airways в субботу с касувала все рейсы из британских аэропортов Хитроу и Гэтвик в связи с большим компьютерным сбоем.