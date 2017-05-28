British Airways возобновит работу в обычном режиме 28 мая

Отмечается, что из-за перестановки рейсов возможны новые задержки в расписании.

Представители компании также призвали пассажиров не пытаться забрать свои вещи из аэропортов, так как они будут перемещены в специальные пункты выдачи.

Напомним, авиакомпания British Airways в субботу с касувала все рейсы из британских аэропортов Хитроу и Гэтвик в связи с большим компьютерным сбоем.