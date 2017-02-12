Британський військовий корабель врятував яхту в Атлантиці

18-метрове судно постраждало під час шторму — у нього була зламана щогла і кермо. Яхта “Клайд Челленджер” потрапила в шторм під час чотиримісячного переходу від Азорських до Британських островів.

Шкіпер яхти розповів, що проблеми розпочалися через п’ять днів після того, як вони відійшли від Азорських островів. За його словами, величезна хвиля вдарила яхту, накренила її так, що частина рангоута зачепила воду, потягла за собою щоглу, яка переломилася біля підстави.

Есмінець ППО “Дрегон” класу “Дерінг” пройшов 900 кілометрів, щоб врятувати моряків, серед яких були 13 британців і один американець. Ескадрений міноносець типу 45 врятував команду яхти в 14:30 за Гринвічем у суботу.

За словами одного з офіцерів “Дрегона” яхтсмени знаходилися в скрутному становищі, коли до їхнього судна наблизився есмінець. У рятувальників залишалося всього три години, щоб врятувати екіпаж “Клайд Челленджера”.

До того часу їх тричі намагалися врятувати члени екіпажу танкера “Фінленд”, яким допомагали військові літаки США і Великої Британії. Всі спроби виявилися безуспішними через погану погоду.

Представники власника яхти компанії Lewis Learning Ltd вважають, що відновити її не вдасться. Вони висловили глибоку вдячність усім учасникам рятувальної операції за те, що вони змогли врятувати екіпаж.