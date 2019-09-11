Brent торгується вище 62 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у листопаді у середу зранку зросли в ціні до 62,86 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 7:57, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,77%.
При цьому ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 57,86 долара за барель, додавши 0,80%.
Нагадаємо, РФ заборонила експорт нафти до України.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.