Brent торгується на рівні 52,03 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні у понеділок зранку впали в ціні до 52,03 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:20, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,23%.
При цьому ціна липневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 49,67 долара за барель, втративши 0,26%.
Нагадаємо, наприкінці минулого тижня Brent торгувалася на рівні 51,19 дол. за барель.