Бразильський міністр слідом за президентом назвав дружину Макрона "потворною"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Міністр економіки Бразилії Паулу Гедес, виступаючи перед підприємцями в місті Форталеза на північному сході країни, образливо відгукнувся про зовнішність дружини президента Франції Бріжит Макрон, пише УНН з посиланням на Bloomberg.
Як передає Bloomberg, міністр обурився тим, як ЗМІ висвітлюють діяльність президента Жаіра Болсонару. За його словами, преса, замість того щоб зосередитися на прогресі країни, обговорює коментарі Болсонару.
“Що я бачу в газетах — так це те, що він образив (Верховного комісара ООН з прав людини) Мішель Бачелет або назвав дружину Макрона потворною, — заявив міністр. — Він дійсно так сказав, і це правда — ця жінка насправді потворна”.
Присутні засміялися, заспокоївши їх, Гедес обмовився, що “не існує некрасивих жінок, а є ті, на яких дивляться під неправильним кутом”.
В кінці серпня Болсонару залишив коментар до запису одного з користувачів Facebook і висміяв зовнішність Бріжит Макрон. Президент Франції, коментуючи інцидент, заявив, що бразильському лідеру повинно бути соромно за свою поведінку. “Оскільки я дуже поважаю бразильців, я дуже сподіваюся, що у них буде президент, який нормально себе поводитиме”, — зазначив він.
Напруженість у відносинах двох лідерів виникла на тлі лісових пожеж в Амазонії. Макрон назвав ситуацію міжнародною кризою і перед самітом G7 запропонував його лідерам декілька варіантів боротьби з ними. Болсонару заявив, що французький президент висунув цю пропозицію, не порадившись з владою Бразилії, і звинуватив його в “використанні внутрішньої проблеми в політичних цілях”.
Як писав УНН, президент Бразилії вважає, що Макрон повинен вибачитися.