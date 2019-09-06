Бразильский министр вслед за президентом назвал жену Макрона "безобразной"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Министр экономики Бразилии Паулу Гедес, выступая перед предпринимателями в городе Форталеза на северо-востоке страны, оскорбительно отозвался о внешности жены президента Франции Брижит Макрон, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Как передает Bloomberg, министр возмутился тем, как СМИ освещают деятельность президента Жаира Болсонару. По его словам, пресса, вместо того чтобы сосредоточиться на прогрессе страны, обсуждает комментарии Болсонару.
“Что я вижу в газетах — так это то, что он оскорбил (Верховного комиссара ООН по правам человека) Мишель Бачелет или назвал жену Макрона безобразной, — заявил министр. — Он действительно так сказал, и это правда — эта женщина на самом деле безобразна”.
Присутствующие засмеялись, успокоив их, Гедес оговорился, что “не существует некрасивых женщин, а есть те, на которых смотрят под неправильным углом”.
В конце августа Болсонару оставил комментарий к записи одного из пользователей Facebook и высмеял внешность Брижит Макрон. Президент Франции, комментируя инцидент, заявил, что бразильскому лидеру должно быть стыдно за свое поведение. “Поскольку я очень уважаю бразильцев, я очень надеюсь, что у них будет президент, который нормально себя ведет”, — отметил он.
Напряженность в отношениях двух лидеров возникла на фоне лесных пожаров в Амазонии. Макрон назвал ситуацию международным кризисом и перед саммитом G7 предложил его лидерам несколько вариантов борьбы с ними. Болсонару заявил, что французский президент выдвинул это предложение, не посоветовавшись с властями Бразилии, и обвинил его в “использовании внутренней проблемы в политических целях”.
Как писал УНН, президент Бразилии считает, что Макрон должен извиниться.