Бразилія оголосила персоною нон грата венесуельського дипломата
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Персоною нон грата оголошено повіреного в справах Венесуели в Бразилії. Про це повідомили у МЗС країни, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Бразилія оголосила персоною нон грата повіреного в справах Венесуели в Бразиліа Херардо Антоніо Дельгадо Мальдонадо”, — йдеться в повідомленні.
У МЗС країни зазначили, що такий крок є дзеркальною відповіддю на дії Конституційної асамблеї Венесуели, яка раніше ухвалила вислати посла Бразилії в Каракасі Руя Перейру.
“Мова йде про рішення, прийняте, виходячи з принципу взаємності”, — підкреслили у відомстві.
Також додається, що венесуельський дипломат повинен буде покинути територію Бразилії протягом певного періоду, тимчасові рамки якого будуть встановлені пізніше.
Як повідомляв УНН, Канада оголосила персонами нон грата двох венесуельських дипломатів.