Брати Навальні дали свідчення у Франції за позовом до "Ів Роше"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Російські брати-опозиціонери Олексій і Олег Навальні дали свідчення в суді французького міста Ван за позовом до компанії "Ів Роше", яку вони звинувачують в обмові. Про це у вівторок повідомила радіостанція RFI, передає УНН.
За даними радіостанції, на питання судового слідчого Навальний відповідали близько трьох годин. Як пояснив адвокат братів Вільям Бурдон, це справа розглядається у французькому суді, так як "керівники російського "Ів Роше" на процесі стверджували, що рішення було прийнято в Парижі".
"Всі рішення координувалися французькою компанією. Тому тут компетентний французький суд, - наводить слова адвоката радіостанція. - Це зовсім не було особисте рішення тодішнього керівництва російської філії. Все говорить про зворотне".
Як вказують французькі ЗМІ, в компанії "Ів Роше" заявили, що здивовані позовом в свою адресу, і що не отримували ніяких повісток до суду. Представники компанії підкреслюють намір відстоювати свої права і доводити свою сумлінність.
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Нагадаємо, 30 грудня 2014 року Замоскворецький суд Москви виніс вирок Навальному у справі про розкрадання коштів компанії "Ів Роше". Олексій Навальний засуджений на 3,5 року ув'язнення умовно, його брат Олег - на 3,5 року колонії загального режиму.