Братья Навальные дали показания во Франции по иску к "Ив Роше"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Российские братья-оппозиционеры Алексей и Олег Навальные дали показания в суде французского города Ван по иску компании "Ив Роше", которую они обвиняют в клевете. Об этом во вторник сообщила радиостанция RFI, передает УНН.
По данным радиостанции, на вопрос судебного следователя Навальный отвечали около трех часов. Как пояснил адвокат братьев Уильям Бурдон, это дело рассматривается во французском суде, так как "руководители российского "Ив Роше" на процессе утверждали, что решение было принято в Париже".
"Все решения координировались французской компанией. Поэтому здесь компетентный французский суд, - приводит слова адвоката радиостанция. - Это не было личное решение тогдашнего руководства российского филиала. Все говорит об обратном".
Как указывают французские СМИ, в компании "Ив Роше" заявили, что удивлены иском в свой адрес, и не получали никаких повесток в суд. Представители компании подчеркивают намерены отстаивать свои права и доказывать свою добросовестность.
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Напомним, 30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор Навальному по делу о хищении средств компании "Ив Роше". Алексей Навальный приговорен к 3,5 года заключения условно, его брат Олег - на 3,5 года колонии общего режима.