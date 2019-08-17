Брата лідера "Талібану" вбили в Пакистані
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Брата лідера "Талібану" Хайбатулли Ахундзади напередодні вбили в Пакистані за допомогою вибуху бомби, представники афганських талібів заявили в суботу, що вбивство брата їхнього лідера не завадить переговорам зі Сполученими Штатами, спрямованим на забезпечення виведення військ США після 18 років війни. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
Лідер талібів Хайбатулла Ахундзада не був у мечеті недалеко від пакистанського міста Кветта, коли вибухнула бомба, але його молодший брат Хафіз Ахмадулла вів п'ятничні молитви і був серед чотирьох убитих, заявили кілька представників талібів.
Ніхто не взяв на себе відповідальність за вибух, що стався після того, як офіційні представники руху "Талібан" і США повідомили про прогрес у переговорах щодо угоди, що стосується виведення військ США з Афганістану в обмін на гарантію безпеки талібів.
"Якщо хтось думає, що мучеництво наших лідерів зупинить нас від нашої мети, вони живуть в раю дурнів", - сказав лідер "Талібану".
"Ми близькі до наших цілей", - сказав він, маючи на увазі переговори з США.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів 16 серпня нараду, на якій обговорив зі своїми радниками хід переговорів з "Талібаном" про виведення американських військ з Афганістану і про можливе досягненні миру в цій країні.