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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 39518 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118391 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129094 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120298 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124875 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 127955 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152727 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150945 просмотра

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5 марта, 15:54 • 140812 просмотра

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Брата лидера "Талибана" убили в Пакистане

Брата лидера "Талибана" убили в Пакистане

Киев  •  УНН

 • 8132 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Брата лидера "Талибана" Хайбатуллы Ахундзады накануне убили в Пакистане с помощью взрыва бомбы, представители афганских талибов заявили в субботу, что убийство брата их лидера не помешает переговорам с Соединенными Штатами, направленным на обеспечение вывода войск США после 18 лет войны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Лидер талибов Хайбатулла Ахундзада не был в мечети недалеко от пакистанского города Кветта, когда взорвалась бомба, но его младший брат Хафиз Ахмадулла вел пятничные молитвы и был среди четырех убитых, заявили несколько чиновников талибов.

Никто не взял на себя ответственность за взрыв, произошедший после того, как официальные представители движения "Талибан" и США сообщили о прогрессе в переговорах по соглашению, касающемуся вывода войск США из Афганистана в обмен на гарантию безопасности талибов.

"Если кто-то думает, что мученичество наших лидеров остановит нас от нашей цели, они живут в раю дураков", - сказал лидер "Талибана".

"Мы близки к нашим целям", - сказал он, имея в виду переговоры с США.

Напомним, президент США Дональд Трамп провел 16 августа совещание, на котором обсудил со своими советниками ход переговоров с "Талибаном" о выводе американских войск из Афганистана и о возможном достижении мира в этой стране.

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