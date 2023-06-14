Брат учасника Quest Pistols Антона Савлєпова потрапив до російського полону

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За словами Савпєлова, вже рік його брат рахується зниклим безвісти і він нічого про нього не чув.

"Ми вже більше року нічого не чули про Сергія. Так, мій брат, цивільний полонений. Такий самий, як і багато-багато інших наших співвітчизників, які просто хотіли жити в Україні під українським прапором", - розповів Савлєпов.

Також розповів як на Харківщині, звідки він родом, звичайні люди виходили на мітинги проти російських окупантів, за що ті тримали їх по підвалах, катували.

"З початком повномасштабного російського вторгнення моя мала батьківщина була швидко та надовго окупована. Українці регулярно виходили на мітинги супротиву. І саме за тверду громадянську позицію окупанти переслідували їх, викрадали, тримали по підвалах та катували”- наголосив артист.

Доповнення

Напередодні Україні вдалося повернути з полону 95 українців. У списку воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонники. Серед них 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів. До своїх родин поїхали, зокрема, полонені з Маріуполя, ЧАЕС, острову Зміїний, з-під Бахмута, а також захисники "Азовсталі".

Також вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь, на "Азовсталь".



