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Брат участника Quest Pistols Антона Савлепова попал в российский плен

Киев • УНН

 • 1036188 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Солист украинской группы Quest Pistols Антон Савлепов сообщил, что его брат Сергей Строев попал в российский плен. Об этом артист рассказал в видеообращении, пишет УНН.

Брат участника Quest Pistols Антона Савлепова попал в российский плен

Детали

По словам Савпелова, уже год его брат считается пропавшим без вести и он ничего о нем не слышал.

"Мы уже больше года ничего не слышали о Сергее. Да, мой брат, гражданский пленный. Такой же, как и многие-многие другие наши соотечественники, которые просто хотели жить в Украине под украинским флагом", - рассказал Савлепов.

Также рассказал как на Харьковщине, откуда он родом, обычные люди выходили на митинги против российских оккупантов, за что те держали их по подвалам, пытали.

"С началом полномасштабного российского вторжения моя малая родина была быстро и надолго оккупирована. Украинцы регулярно выходили на митинги сопротивления. И именно за твердую гражданскую позицию оккупанты преследовали их, похищали, держали по подвалам и пытали”- отметил артист.

Дополнение

Накануне Украине удалось вернуть из плена 95 украинцев. В списке воины ВСУ, Нацгвардии, а также пограничники. Среди них 93 рядовых и сержантов и двое офицеров. К своим семьям поехали, в частности, пленные из Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный, из-под Бахмута, а также защитники "Азовстали".

Также удалось вернуть участников спецоперации, которые летели на вертолете в окруженный Мариуполь, на "Азовсталь".

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