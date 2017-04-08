Бойовики вбили товариша по службі у п'яній бійці на Донбасі - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Новоазовську в результаті бійки бойовиків у стані алкогольного сп’яніння загинув один їхній боєць, двоє зазнали поранень, передає УНН з посиланням на прес-службу Головного управління розвідки Міноборони.
За інформацією ГУР, серед бойовиків у "9-му окремому штурмовому мотострілецькому полку морської піхоти" у Новоазовську під час вживання алкогольних напоїв виникла сварка між військовослужбовцями, яка переросла у бійку з використанням холодної зброї".
В результаті цього інциденту, зауважили у ГУР, одного бойовика вбито, ще двох поранено.
Крім того, як зазначили у прес-службі розвідки, серед бойовиків у "3-ій окремій мотострілецькій бригаді Горлівки в результаті перестрілки між двома підрозділами вбито двох та поранено трьох військовослужбовців".
Нагадаємо, на Донбасі в ДТП загинув російський військовий.