Боевики убили сослуживца в пьяной драке на Донбассе - разведка

По информации ГУР, среди боевиков в "9-м отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты" в Новоазовске при употреблении алкогольных напитков возникла ссора между военнослужащими, которая переросла в драку с использованием холодного оружия".

В результате этого инцидента, отметили в ГУР, одного боевика убили, еще двое ранены.

Кроме того, как отметили в пресс-службе разведки, среди боевиков в "3-й отдельной мотострелковой бригаде" Горловки в результате перестрелки между двумя подразделениями убиты два и ранены три военнослужащих".

Напомним, на Донбассе в ДТП погиб российский военный.