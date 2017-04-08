Боевики убили сослуживца в пьяной драке на Донбассе - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Новоазовске в результате драки боевиков в состоянии алкогольного опьянения погиб один их боец, двое получили ранения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Минобороны.
По информации ГУР, среди боевиков в "9-м отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты" в Новоазовске при употреблении алкогольных напитков возникла ссора между военнослужащими, которая переросла в драку с использованием холодного оружия".
В результате этого инцидента, отметили в ГУР, одного боевика убили, еще двое ранены.
Кроме того, как отметили в пресс-службе разведки, среди боевиков в "3-й отдельной мотострелковой бригаде" Горловки в результате перестрелки между двумя подразделениями убиты два и ранены три военнослужащих".
Напомним, на Донбассе в ДТП погиб российский военный.