Бойовики почали мінометний обстріл житлового сектору Красногорівки
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Бойовики почали обстрілювати з мінометів житловий сектор Красногорівки. Постаждала одна людина. Про це на сторінці в Facebook повідомив глава ГУНП в Донецькій області В'ячеслав Аброськін, передає УНН.
“З 23.00 бойовики розстрілюють мінометами житловий сектор Красногорівки. В результаті прямого влучення в житловий п’ятиповерховий будинок по вул. Суворова, отримав важке поранення чоловік 1950 р. Співробітники поліції надають медичну допомогу”, — йдеться в повідомленні.