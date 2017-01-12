Боевики начали минометный обстрел жилого сектора Красногоровки
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Боевики начали обстреливать из минометов жилой сектор Красногоровки. Пострадавшие один человек. Об этом на странице в Facebook сообщил глава ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин, передает УНН.
"С 23.00 боевики расстреливают минометами жилой сектор Красногоровки. В результате прямого попадания в жилой пятиэтажный дом по ул. Суворова, получил тяжелое ранение мужчина 1950 г.р. Сотрудники полиции оказывают медицинскую помощь", - говорится в сообщении.