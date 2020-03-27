Бойовики досі не пропускають ОБСЄ на окуповану територію Донбасу - ДПСУ

"Прикордонники зі складу Об'єднаних сил продовжують нести службу на кожному контрольному пункті в'їзду-виїзду на лінії розмежування. Пропуск через КПВВ наразі тимчасово припинено до окремого розпорядження. За встановленим раніше порядком продовжується пропуск представників моніторингових місій ОБСЄ, ООН, МКЧХ. Втім, шлях до ТОТУ для представників ОБСЄ блокується російсько-окупаційною владою", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що проблематичним також лишається пропуск незаконними збройними формуваннями до ТОТУ тих громадян, яких пропускають українські прикордонники через наявні критично важливі життєві обставини та які мають відповідні підтверджуючі документи.

Державна прикордонна служба порадила громадянам утриматися від перетинання лінії розмежування у період карантину, адже "бойовики не зважають навіть на наявність дійсно важливих обставини для перетинання лінії розмежування".

Нагадаємо, раніше прикордонники повідомили, що бойовики продовжують зупиняти спостерігачів місії ОБСЄ і людей, зареєстрованих на окупованих територіях через лінію розмежування.