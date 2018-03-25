Бойовика, який сприяв захопленню одного з міст, затримали на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Поліція міста Лимана Донецької області затримала бойовика, який в 2014 році сприяв окупації міста. Про це повідомила прес-служба ГУ Нацполіції в Донецькій області, передає УНН.
"Розшуковці зібрали докази причетності до НЗФ 34-річного місцевого мешканця, який мав судимість за крадіжки. У квітні 2014 року чоловік запропонував свої послуги терористам, маючи на меті особисте збагачення. Новобранця поставили на блокпост в селі Дробишево здійснювати пропускний режим. Завданням вчорашнього крадія було зупиняти транспорт, перевіряти водіїв та їхні автівки. Однак, за словами екс-бойовика, через чотири дні він розчарувався та покинув ряди терористів. Після цього приховував участь в бандформуванні", - передають в поліції.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Донеччині з початку року викрили 55 бойовиків.