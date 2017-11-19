"Борусія" продемонструвала найгірший результат Бундесліги з 1991 року

Останні три поєдинки “Борусія” програла, перед тим була нічия та також поразка. При цьому “джмелі” пропустили 14 голів, що становить найгіршу серію команди у Бундеслізі починаючи з 1991 року.

До поразки в Штутгарті з рахунком 1:2, команда поступалася в матчах з “Баварією” (1:3), “Ганновером” (2:4), РБ “Лейпциг” (2:3) і грала внічию з “Айнтрахтом” (2:2).

Відзначимо, що за 2 тури до закінчення групового етапу Ліги чемпіонів “джмелі” відстають від другої позиції (“Реалу”) на 5 пунктів.

Додамо також, влітку Томаса Тухель в команді змінив екс-тренер “Аякса” Петер Бос.