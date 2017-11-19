"Боруссия" продемонстрировала наихудший результат Бундеслиги с 1991 года
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Команда украинского футболиста Андрея Ярмоленко показала худший результат в промежутке с 5-ти поединков немецкой Бундеслиги за долгое время, сообщает УНН со ссылкой на ресурс Opta.
Последние три поединка “Боруссия” проиграла, перед тем была ничья и также поражение. При этом “шмели” пропустили 14 голов, что составляет худшую серию команды в Бундеслиге начиная с 1991 года.
До поражения в Штутгарте со счетом 1: 2, команда уступала в матчах с “Баварией” (1: 3), “Ганновером” (2: 4), СБ “Лейпциг” (2: 3) и играла вничью с “Айнтрахт” ( 2: 2).
Отметим, что за 2 тура до окончания группового этапа Лиги чемпионов “шмели” отстают от второй позиции ( “Реал”) на 5 пунктов.
Добавим также, летом Томаса Тухеля в команде сменил экс-тренер “Аякса” Петер Босс.