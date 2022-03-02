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Борис Джонсон: дії Росії в Україні кваліфікуються, як військовий злочин

Борис Джонсон: дії Росії в Україні кваліфікуються, як військовий злочин

Київ • УНН

 • 153848 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив у середу, що дії президента Росії Володимира Путіна в Україні кваліфікуються, як воєнний злочин. Про це УНН інформує з посиланням на CNN.

Цитата

"Те, що ми вже бачили з боку режиму Володимира Путіна щодо застосування боєприпасів, які вони вже скидали на безневинних цивільних осіб… на мій погляд, це вже повністю кваліфікується, як військовий злочин", — сказав він у парламенті Великоъ Британії.

Деталі

Джонсон також сказав, що Путін "серйозно прорахувався" з відповіддю України.

"У своєму огидному нападі на суверенну націю він недооцінив виняткову стійкість українського народу, а також єдність та рішучість вільного світу протистояти його варварству", — зауважив прем'єр.

"Якщо Путін подвоїть ставку, то і ми також, ще більше посиливши економічний тиск і підтримавши Україну фінансами, зброєю та гуманітарною допомогою", — додав Джонсон, заявивши, що Велика Британія "продовжить затягувати петлю навколо путінського режиму".

"Путін повинен зазнати невдачі у своїй затії і я не сумніваюся, що він зазнає невдачі і, що нам вдасться захистити Україну", - підкреслив він.

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