Борис Джонсон: действия России в Украине квалифицируются как военное преступление

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"То, что мы уже видели со стороны режима Владимира Путина по применению боеприпасов, которые они уже сбрасывали на невинных гражданских лиц... на мой взгляд, это уже полностью квалифицируется, как военное преступление", — сказал он в парламенте Великобритании.

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Джонсон также сказал, что Путин "серьезно просчитался" с ответом Украины.

"В своем отвратительном нападении на суверенную нацию он недооценил исключительную стойкость украинского народа, а также единство и решимость свободного мира противостоять его варварству", — отметил премьер.

"Если Путин удвоит ставку, то и мы также, еще больше усилив экономическое давление и поддержав Украину финансами, оружием и гуманитарной помощью", — добавил Джонсон, заявив, что Великобритания "продолжит затягивать петлю вокруг путинского режима".

"Путин должен потерпеть неудачу в своей затее и я не сомневаюсь, что он терпит неудачу и, что нам удастся защитить Украину", - подчеркнул он.