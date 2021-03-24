Боксер Усик виразив готовність до переходу в UFC: відомі деталі

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі – Олександр Усик заявив щодо проведеної розмови із главою UFC Дейною Уайтом про можливість переходу в ММА. Про це він заявив в інтерв'ю "xsport.ua", передає УНН.

Що відомо

Усик відзначив, що Уайт сам зв'язався із ним та запропонував перейти в новий для нього вид спорту.

Цитата

"Мені недавно Дейна Уайт написав, чи не хочу я спробувати себе в UFC. Я йому відповів: "Відправ мені, будь ласка, повідомлення. Я готовий". Так що у мене є багато варіантів. Я займаюся музикою, танцюю, став початківцем з кроссфіту, виховую дітей. Півтора року я не буду чекати, знайду з ким побоксувати", - сказав 34-річний Усик.

Доповнення

Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації), яким володіє британець Ентоні Джошуа.

Нагадаємо

Боксер Ф'юрі засумнівався в конкурентоспроможності Усика. 

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