Боксер Усик виразив готовність до переходу в UFC: відомі деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі – Олександр Усик заявив щодо проведеної розмови із главою UFC Дейною Уайтом про можливість переходу в ММА. Про це він заявив в інтерв'ю "xsport.ua", передає УНН.
Що відомо
Усик відзначив, що Уайт сам зв'язався із ним та запропонував перейти в новий для нього вид спорту.
Цитата
"Мені недавно Дейна Уайт написав, чи не хочу я спробувати себе в UFC. Я йому відповів: "Відправ мені, будь ласка, повідомлення. Я готовий". Так що у мене є багато варіантів. Я займаюся музикою, танцюю, став початківцем з кроссфіту, виховую дітей. Півтора року я не буду чекати, знайду з ким побоксувати", - сказав 34-річний Усик.
Доповнення
Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації), яким володіє британець Ентоні Джошуа.
Нагадаємо
Боксер Ф'юрі засумнівався в конкурентоспроможності Усика.