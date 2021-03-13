Боксер Ф'юрі засумнівався в конкурентоспроможності Усика
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф’юрі (30-0-1, 21 КО) виразив сумніви стосовно конкурентоспроможності українця Олександра Усика (18-0, 13 КО) за титул чемпіона світу в “хевівейті”, передає УНН з посиланням на YouTube-канал iFL TV.
Деталі
Британець зазначив, що вболівав за Дерека Чісору в його бою з Усиком, а також підкреслив, що українець мав проблеми у баталії із британцем.
Цитата
“Я думав, Чісора заслужив перемогу або в гіршому для себе випадку нічию. Однак, він програв. Але якщо у тебе виникають такі проблеми з Дереком Чісорою, то як ти впораєшся з топ-хлопцями дивізіону? Джойс? Джо може перемогти Усика. І навпаки. Проблеми з Чісорою не означають, що Усик матиме проблеми з Джойсом. Будь-хто може перемогти всіх. Будь-якого, крім мене. Тому що я непереможний”, — Ф’юрі виразив впевненість у власних силах.
Доповнення
Зараз Усик є офіційним претендентом на титул WBO в супертяжах. Очікується, що в наступному поєдинку Ф’юрі вийде проти Ентоні Джошуа, а Усик битиметься з Джо Джойсом.