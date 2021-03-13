Боксер Ф'юрі засумнівався в конкурентоспроможності Усика

Деталі

Британець зазначив, що вболівав за Дерека Чісору в його бою з Усиком, а також підкреслив, що українець мав проблеми у баталії із британцем.

Цитата

“Я думав, Чісора заслужив перемогу або в гіршому для себе випадку нічию. Однак, він програв. Але якщо у тебе виникають такі проблеми з Дереком Чісорою, то як ти впораєшся з топ-хлопцями дивізіону? Джойс? Джо може перемогти Усика. І навпаки. Проблеми з Чісорою не означають, що Усик матиме проблеми з Джойсом. Будь-хто може перемогти всіх. Будь-якого, крім мене. Тому що я непереможний”, — Ф’юрі виразив впевненість у власних силах.

Доповнення

Зараз Усик є офіційним претендентом на титул WBO в супертяжах. Очікується, що в наступному поєдинку Ф’юрі вийде проти Ентоні Джошуа, а Усик битиметься з Джо Джойсом.